Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова припинила боротьбу на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.
У першому колі поступилася Елісон Ріск із США. Козлова виграла перший сет з рахунком 6:4, але дві наступні партії виявилися за американкою - 3:6, 3:6.
Wuhan Open - Premier 5
Ухань, Китай
Призовий фонд - $2,828,000
Перше коло, 23 вересня
Катерина Козлова - Елісоне Ріск 6:4, 3:6, 3:6
Раніше, Костюк поступилася росіянці в фіналі турніру ITF.
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.