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Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд

Сьогодні 11:00 7272 0
Даяна Ястремська піднялися на рекордну для себе позицію
Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

У оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна залишилась у ТОП-3.

У свою чергу Даяна Ястремська продовжує підніматися у світовому рейтингу, 19-річна спортсменка оновила свій рекорд і тепер займає 28 сходинку. Також на дві позиції піднялася Катерина Козлова, яка тепер 72.

У ТОП-10 ніяких змін не відбулося.

Рейтинг WTA
16 вересня 2019 
     
1 (2) Ешлі Барті (Австралія) 6501
2 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 6415
3 (5) Еліна Світоліна (Україна) 5131
4 (1) Наомі Осака (Японія) 4846
5 (15) Б’янка Андреєску (Канада) 4835
6 (4) Симона Халеп (Румунія) 4803
7 (6) Петра Квітова (Чехія) 4326
8 (7) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4325
9 (8) Серена Вільямс (США) 3935
10 (12) Белінда Бенчіч 3738
28 (30) Даяна Ястремська (Україна) 1795
68(40)  Леся Цуренко (Україна) 907
72 (74)  Катерина Козлова (Україна) 851

137 (128)

 Катаріна Завацька (Україна)

460

 172 (134)

 Ангеліна Калініна (Україна)

345

 215

(197)

 Марта Костюк (Україна)

278

 232 (230)

 Дар'я Лопатецька (Україна)

 254

 

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