Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд

Джерело - Чемпіон.
У оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна залишилась у ТОП-3.
У свою чергу Даяна Ястремська продовжує підніматися у світовому рейтингу, 19-річна спортсменка оновила свій рекорд і тепер займає 28 сходинку. Також на дві позиції піднялася Катерина Козлова, яка тепер 72.
У ТОП-10 ніяких змін не відбулося.
Рейтинг WTA
16 вересня 2019
|1 (2)
|Ешлі Барті (Австралія)
|6501
|2 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|6415
|3 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5131
|4 (1)
|Наомі Осака (Японія)
|4846
|5 (15)
|Б’янка Андреєску (Канада)
|4835
|6 (4)
|Симона Халеп (Румунія)
|4803
|7 (6)
|Петра Квітова (Чехія)
|4326
|8 (7)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4325
|9 (8)
|Серена Вільямс (США)
|3935
|10 (12)
|Белінда Бенчіч
|3738
|28 (30)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1795
|68(40)
|Леся Цуренко (Україна)
|907
|72 (74)
|Катерина Козлова (Україна)
|851
|
137 (128)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
460
|
172 (134)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
345
|
215
(197)
|
Марта Костюк (Україна)
|
278
|
232 (230)
|
Дар'я Лопатецька (Україна)
|
254