Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд

Даяна Ястремська піднялися на рекордну для себе позицію

Джерело - Чемпіон.

У оновленому рейтингу WTA українська тенісистка Еліна Світоліна залишилась у ТОП-3.

У свою чергу Даяна Ястремська продовжує підніматися у світовому рейтингу, 19-річна спортсменка оновила свій рекорд і тепер займає 28 сходинку. Також на дві позиції піднялася Катерина Козлова, яка тепер 72.

У ТОП-10 ніяких змін не відбулося.

Рейтинг WTA

16 вересня 2019