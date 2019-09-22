Українка побореться за перший одиночний титул в сезоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру ITF World Tennis Tour у Сен-Мало.

У півфінальному матчі турніру українка перемогла парагвайську тенісистку Вероніку Сепеде-Ройґ – 6:4, 6:2.

Суперницею Марти в фіналі стане росіянка Варвара Грачова, яка перемогла у півфіналі співвітчизницю Наталію Віхлянцеву.

Відзначимо, що для Костюк це буде другий фінал в одиночному розряді у цьому році, у липні вона поступилася у фіналі на 60-тисячника в Торуні. З наступного тижня 17-річна українка повернеться до ТОП-200 світового рейтингу, перемога на турнірі може підняти її на 165-у позицію.

Фінал відбудеться сьогодні, 22-го вересня, о 17:00.

Турнір ITF W60+H

$100,000

Сен-Мало, 1/2 фіналу

Марта Костюк - Вероніка Сепеде-Ройґ 6:4, 6:2

Раніше, Костюк у першому колі впевнено перемогла іспанку.

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.