Костюк стартувала з перемоги на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні Марта Костюк у першому колі гтурніру ITF в Сен-Мало (Франція) перемогла іспанку Гійомар Марістані Сулету Де Реалес.
Українка здобула впевнену перемогу в двох сетах. Матч тривав 1 годину і 21 хвилину.
У другому раунді Костюк зіграє з переможницем матчу Марго Єромілос - Александра Кіїк.
Турнір ITF W60+H
$100,000
Сан-Мало. Перше коло
Марта Костюк (Україна) - Гійомар Марістані Сулета Де Реалес (Іспанія) 6:3, 6:1
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.
Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.