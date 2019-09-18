Костюк стартувала з перемоги на турнірі у Франції

Матч тривав 1 годину і 21 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Марта Костюк у першому колі гтурніру ITF в Сен-Мало (Франція) перемогла іспанку Гійомар Марістані Сулету Де Реалес.

Українка здобула впевнену перемогу в двох сетах. Матч тривав 1 годину і 21 хвилину.

У другому раунді Костюк зіграє з переможницем матчу Марго Єромілос - Александра Кіїк.

Турнір ITF W60+H

$100,000

Сан-Мало. Перше коло

Марта Костюк (Україна) - Гійомар Марістані Сулета Де Реалес (Іспанія) 6:3, 6:1

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.

Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.