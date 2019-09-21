Козлова зуміла пройти кваліфікацію турніру в Ухані

Джерело - Чемпіон.
У фіналі кваліфікації хардового турніру WTA в Ухані Катерина Козлова перемогла другу сіяну шведку Ребекку Петерсон.
Українка перемогла у трьох сетах і пробилася в основну сітку турніру.
Wuhan Open - WTA Premier 5
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд $ 2,828,000
Кваліфікація, одиночний розряд
Фінал
21 вересня
Ребекка Петерсон (Швеція) - Катерина Козлова (Україна) 1:6, 6:4, 5:7
Раніше, Світоліна і Ястремська дізналися суперниць на турнірі в Ухані.
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.