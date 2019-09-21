Козлова зуміла пройти кваліфікацію турніру в Ухані

Матч тривав 2 години і 19 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У фіналі кваліфікації хардового турніру WTA в Ухані Катерина Козлова перемогла другу сіяну шведку Ребекку Петерсон.

Українка перемогла у трьох сетах і пробилася в основну сітку турніру.

Wuhan Open - WTA Premier 5

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд $ 2,828,000

Кваліфікація, одиночний розряд

Фінал

21 вересня

Ребекка Петерсон (Швеція) - Катерина Козлова (Україна) 1:6, 6:4, 5:7

Раніше, Світоліна і Ястремська дізналися суперниць на турнірі в Ухані.

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.