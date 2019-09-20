Світоліна і Ястремська дізналися суперниць на турнірі в Ухані

Відбулося жеребкування турніру Wuhan Open

Відбулося жеребкування основної сітки одиночного розряду на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№3 WTA) почне турнір з другого кола, зігравши проти переможниці матчу Гарбінє Мугуруса (№26 WTA) - Пен Шуай (№34 WTA).

Даяна Ястремська (№28 WTA) дебютує в основній сітці турніру в Ухані поєдинком проти Айли Томлянович (№42 WTA).

Катерина Козлова (№72 WTA) поки що бореться в кваліфікації. У фіналі відбору вона зіграє проти Ребеки Петерсон (№52 WTA).

Основна сітка турніру в Ухані пройде з 23 по 29 вересня.

Раніше, Світоліна не змогла дограти матч проти Боузкової.

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.