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Світоліна не змогла дограти матч проти Боузкової

Сьогодні 17:41 1108 0
Еліна Світоліна не змогла дограти матч проти Марії Боузкової через травму коліна
Світоліна не змогла дограти матч проти Боузкової
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна достроково завершила боротьбу на Guangzhou Open.

Еліна Світоліна у 2 колі Guangzhou Open зустрічалася із чешкою Марію Боузковою. Матч був завершений у другому сеті, коли українка заявила про відмову продовжувати матч через травму коліна.

Guangzhou Open - International
Хард, $500,000
Гуанчжоу. Перше коло
 
Еліна Світоліна - Марія Боузкова 4:6, 3:4 (відмова Світоліної)
 
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.

Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.

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