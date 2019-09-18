Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна достроково завершила боротьбу на Guangzhou Open.
Еліна Світоліна у 2 колі Guangzhou Open зустрічалася із чешкою Марію Боузковою. Матч був завершений у другому сеті, коли українка заявила про відмову продовжувати матч через травму коліна.
Guangzhou Open - International
Хард, $500,000
Гуанчжоу. Перше коло
Еліна Світоліна - Марія Боузкова 4:6, 3:4 (відмова Світоліної)
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.
Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.