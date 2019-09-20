Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла бельгійську спортсменку Марину Заневську у чвертьфіналі турніру ITF у французькому Сен-Мало.
Матч тривав 2 години і 2 хвилини. Перший сет українка виграла на тай-брейку. В свою чергу у другій партії Костюк розгромила суперницю, зробивши 4 брейки.
У півфіналі Костюк зіграє з Веронікою Сепеде з Парагваю.
Турнір ITF W60+H
$100,000
Сен-Мало, 1/4 фіналу
Марта Костюк - Марина Заневська 7:5 (7:5), 6:1
Раніше, Костюк у першому колі впевнено перемогла іспанку.
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.