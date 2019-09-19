Андрій Медведєв прокоментував перспективи збірної України

В Україні з’явилося чимало перспективних х молодих гравців, які найближчим часом зможуть скласти конкуренцію першим номерам національної команди.

Про це розповів капітан збірної України з тенісу Андрій Медведєв.

"Зараз у нас набагато більше оптимізму з приводу нашої молоді, ніж було кілька років тому. Ціла плеяда хлопців до 25 років досить добре почала виступати на ф'ючерсах, і у нас є підстави і надії, що Владислав Орлов, Микита Маштаков, Олексій Крутих, Георгій Кравченко, Данило Калениченко, Ерік Ваншельбойм зможуть проявити себе", – розповів Медведєв.

Раніше, Костюк перемогла француженку у другому колі турніру в Сен-Мало.

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