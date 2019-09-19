Костюк перемогла француженку у другому колі турніру в Сен-Мало

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк у другому колі турніру ITF в Сен-Мало (Франція) перемогла француженку Марго Єролімо.
Українка здобула впевнену перемогу у першому сеті. Другий сет був більш складний для Марти, але вона його виграла. Матч тривав лише одну годину 9 хвилин.
У третьому раунді Костюк зіграє з переможницею матчу Тесса Андріанжафітрімо (Франція) - Марина Заневська (Бельгія).
Турнір ITF W60+H
$100,000
Сен-Мало. Друге коло
Марта Костюк (215, Україна) - Марго Єролімо (355, Франція) 6:1, 6:4
Раніше, Костюк у першому колі впевнено перемогла іспанку.
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.