Костюк перемогла француженку у другому колі турніру в Сен-Мало

Українка перемогла у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк у другому колі турніру ITF в Сен-Мало (Франція) перемогла француженку Марго Єролімо.

Українка здобула впевнену перемогу у першому сеті. Другий сет був більш складний для Марти, але вона його виграла. Матч тривав лише одну годину 9 хвилин.

У третьому раунді Костюк зіграє з переможницею матчу Тесса Андріанжафітрімо (Франція) - Марина Заневська (Бельгія).

Турнір ITF W60+H

$100,000

Сен-Мало. Друге коло

Марта Костюк (215, Україна) - Марго Єролімо (355, Франція) 6:1, 6:4

Раніше, Костюк у першому колі впевнено перемогла іспанку.

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.