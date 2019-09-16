Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.
Ілля Марченко не зміг виграти заключний матч протистояння між чоловічими командами Угорщини та України в рамках матчевої зустрічі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса.
У вирішальному матчі зустрічалися Ілля Марченко та Аттіла Балаж. Під час другого сету матч був перерваний через темряву.
Сьогодні, 16 вересня, відбулося догравання матчу. Відразу після початку угорець відразу ж зробив брейк, а потім втримав свою подачу і виграв матч з рахунком 7:5.
У підсумку Україна програла Угорщині матч Кубка Девіса з рахунком 2:3.
Ілля Марченко – Аттіла Балаж – 4:6, 5:7
Нагадаємо, Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса.
Раніше, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.