Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса

Україна програла Угорщині матч Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.

Ілля Марченко не зміг виграти заключний матч протистояння між чоловічими командами Угорщини та України в рамках матчевої зустрічі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

У вирішальному матчі зустрічалися Ілля Марченко та Аттіла Балаж. Під час другого сету матч був перерваний через темряву.

Сьогодні, 16 вересня, відбулося догравання матчу. Відразу після початку угорець відразу ж зробив брейк, а потім втримав свою подачу і виграв матч з рахунком 7:5.

У підсумку Україна програла Угорщині матч Кубка Девіса з рахунком 2:3.

Кубок Девіса. Європа / Африка

Будапешт (Угорщина)

П’ятий матч, 16 вересня

Ілля Марченко – Аттіла Балаж – 4:6, 5:7

Нагадаємо, Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса.

Раніше, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.