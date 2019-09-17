Кіченок програла у першому колі парного турніру в Осаці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Елісон Риск не змогла пройти перше коло хардового турніру серії WTA Premier в японській Осаці.
Пара програла японкам Ері Ходзумі і Макото Ніномія - 6:4, 4:6, 0:10.
У парному розряді турніру в Осаці також виступить Даяна Ястремська в парі з Алісією Росольською, і Надія Кіченок з Абігайль Спірс.
Toray Pan Pacific Open - Premier
Хард, $823,000
Парний розряд
16 вересня
Ері Ходзумі / Макото Ніномія - Людмила Кіченок / Елісон Риск 4:6, 6:4, 10:0.
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.
Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.