Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Козлова покинула турнір у китайському Гуанчжоу.
Українка у першому колі поступилася представниці Китаю Чжан Шуай.
Матч тривав 1 годину та 33 хвилини. Козлова оформила по брейку в кожному сеті, а на своїй подачі втратила три гейми у першій партії і два гейми - у другій.
Guangzhou Open - International
Хард, $500,000
Гуанчжоу. Перше коло
Катерина Козлова - Чжан Шуай 2:6, 4:6
Нагадаємо, Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Гуанчжоу.
Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.