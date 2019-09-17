Катерина Козлова покинула турнір вже у першому колі

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова покинула турнір у китайському Гуанчжоу.

Українка у першому колі поступилася представниці Китаю Чжан Шуай.

Матч тривав 1 годину та 33 хвилини. Козлова оформила по брейку в кожному сеті, а на своїй подачі втратила три гейми у першій партії і два гейми - у другій.

Guangzhou Open - International

Хард, $500,000

Гуанчжоу. Перше коло