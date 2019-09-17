Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Гуанчжоу

Українка у двох сетах перемогла словенку

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі на турнірі міжнародної серії в китайському Гуанчжоу святкувала перемогу.

Українка у двох сетах перемогла словенку Далілу Якупович. Матч тривав одну годину 10 хвилин.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з чешкою Марі Бузьковою.

Guangzhou Open - International

Хард, $500,000

Гуанчжоу. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Даліла Якупович (Словенія) 6:3, 6:3

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