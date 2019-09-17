Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Гуанчжоу

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у першому колі на турнірі міжнародної серії в китайському Гуанчжоу святкувала перемогу.
Українка у двох сетах перемогла словенку Далілу Якупович. Матч тривав одну годину 10 хвилин.
У наступному раунді Світоліна зустрінеться з чешкою Марі Бузьковою.
Guangzhou Open - International
Хард, $500,000
Гуанчжоу. Перше коло
Еліна Світоліна (Україна) - Даліла Якупович (Словенія) 6:3, 6:3
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