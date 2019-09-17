Марченко знявся з турніру у Шотландії

Джерело - xsport.ua.
Український тенісист Ілля Марченко знявся з турніру категорії ATP Challenger в Глазго - Murray Cup.
Про це повідомляє xsport.ua.
Причиною такого рішення стало те, що українець ще в понеділок догравав матч Кубка Девіса проти угорця Аттіли Балаша.
Першим суперником Марченко в Глазго повинен був стати 17-річний дебютант турнірів цієї категорії Гаррі Венделькен .
Челленджер в Глазго зібрав досить солідний склад учасників: Малек Жазири з Тунісу, Квентін Халіс з Франції, іспанець Нікола Кун , боснієць Мірза Базіч і інші.
Раніше, Ястремська програла росіянці на турнірі у Японії.