Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська вибула з боротьби в одиночній сітці на турнірі WTA Premier у Японії.
19-річна українська тенісистка у двох сетах програла 28-річній росіянці Анастасії Павлюченковій (41).
Матч тривав 57 хвилин. Ястремська здійснила 2 брейки, віддавши 6 подач суперниці.
Toray Pan Pacific Open - Premier
Осака (Японія), хард
Осака (Японія), хард
Призовий фонд - $823,000
Перше коло, 16 вересня
Даяна Ястремська - Анастасії Павлюченкова 3:6, 1:6
Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.
Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.