Українка покинула турнір у Японії

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська вибула з боротьби в одиночній сітці на турнірі WTA Premier у Японії.

19-річна українська тенісистка у двох сетах програла 28-річній росіянці Анастасії Павлюченковій (41).

Матч тривав 57 хвилин. Ястремська здійснила 2 брейки, віддавши 6 подач суперниці.

Toray Pan Pacific Open - Premier

Осака (Японія), хард

Призовий фонд - $823,000

Перше коло, 16 вересня

Даяна Ястремська - Анастасії Павлюченкова 3:6, 1:6

Нагадаємо, Ястремська оновила власний рекорд у рейтингу WTA.

Раніше, Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса.