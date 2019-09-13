Матч тривав 2 години 47 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у третьому колі турніру у китайському Чженчжоу програла француженці Крістіні Младенович.

Відзначимо, що українці прийшлося за день провести два складні і тривалі матчі. Раніше, Світоліна перемогла Путінцеву з Казахстану. Сил не вистачило на дві гри.

У наступному колі змагань Младенович зіграє з хорваткою Петрою Мартич.

Zhengzhou Open – Premier

Чженчжоу (Китай), хард

Призовий фонд - $1,000,000

Третє коло, 13 вересня

Крістіна Младенович (49, Франція) - Еліна Світоліна (3, Україна) 6:4, 4:6, 6:3

Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.