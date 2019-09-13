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Младенович - Світоліна: огляд матчу

Сьогодні 22:32 138 0
Матч тривав 2 години 47 хвилин
Младенович - Світоліна: огляд матчу
#Світоліна, #Младенович

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у третьому колі турніру у китайському Чженчжоу програла француженці Крістіні Младенович.

Відзначимо, що українці прийшлося за день провести два складні і тривалі матчі. Раніше, Світоліна перемогла Путінцеву з Казахстану. Сил не вистачило на дві гри. 

У наступному колі змагань Младенович зіграє з хорваткою Петрою Мартич.

Zhengzhou Open – Premier
Чженчжоу (Китай), хард
Призовий фонд - $1,000,000
Третє коло, 13 вересня

Крістіна Младенович (49, Франція) - Еліна Світоліна (3, Україна) 6:4, 4:6, 6:3

Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.

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