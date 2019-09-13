Світоліна вирвала перемогу у Путінцевої

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна пробилась у третє коло турніру у китайському Чженчжоу.
Українка на тай-брейку вирвала перемогу у Юлії Путінцевої з Казахстану.
Відзначимо, що матч мав відбутися ще вчора, однак був перенесений через дощ.
Zhengzhou Open – Premier
Чженчжоу (Китай), хард
Призовий фонд - $1,000,000
Друге коло, 13 вересня
Еліна Світоліна – Юлія Путінцева 3:6, 6:1, 7:6
Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.
Раніше, Кіченок програла у першому колі турніру в Ізраїлі.