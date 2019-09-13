Світоліна вирвала перемогу у Путінцевої

Еліна Світоліна не змогла пробитися у наступне коло турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна пробилась у третє коло турніру у китайському Чженчжоу.

Українка на тай-брейку вирвала перемогу у Юлії Путінцевої з Казахстану.

Відзначимо, що матч мав відбутися ще вчора, однак був перенесений через дощ.

Zhengzhou Open – Premier

Чженчжоу (Китай), хард

Призовий фонд - $1,000,000

Друге коло, 13 вересня

Еліна Світоліна – Юлія Путінцева 3:6, 6:1, 7:6

Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.

Раніше, Кіченок програла у першому колі турніру в Ізраїлі.