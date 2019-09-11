Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру у китайському Наньчані.
Українка не залишила шансів представниці Словенії Данілі Якуповіч.
Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. Козлова реалізувала 6 брейкпоінтів з 15 і у двох геймах поступилася на своїй подачі.
JiangXi Open – International
Наньчан (Китай), хард
Призовий фонд - $250,000
1/8 фіналу, 11 вересня
Катерина Козлова – Даніла Якуповіч 6:2, 6:2
Раніше, Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї.
Нагадаємо, Кіченок програла у першому колі турніру в Ізраїлі.