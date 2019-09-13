Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла пробитися у півфінал турніру у китайському Наньчані.
У чвертьфіналі українка поступилася представниці Сербії Ніні Стоянович.
Матч тривав 2 години та 47 хвилин. Українка змогла 4 рази подати на виліт, допустила 1 подвійну помилку та виграла 3 гейми поспіль.
JiangXi Open – International
Наньчан (Китай), хард
Призовий фонд - $250,000
1/4 фіналу, 13 вересня
Катерина Козлова – Ніна Стоянович 7:5, 4:6, 4:6
Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.
Раніше, Світоліна вирвала перемогу у Путінцевої.