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Козлова вилетіла із турніру у Китаї

Сьогодні 13:03 206 0
Українка не змогла пробитися у наступне коло турніру у Китаї
Козлова вилетіла із турніру у Китаї
#Козлова, #Китай

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла пробитися у півфінал турніру у китайському Наньчані.

У чвертьфіналі українка поступилася представниці Сербії Ніні Стоянович.

Матч тривав 2 години та 47 хвилин. Українка змогла 4 рази подати на виліт, допустила 1 подвійну помилку та виграла 3 гейми поспіль.

JiangXi Open – International
Наньчан (Китай), хард
Призовий фонд - $250,000
1/4 фіналу, 13 вересня

Катерина Козлова – Ніна Стоянович 7:5, 4:6, 4:6

Нагадаємо, Козлова пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї.

Раніше, Світоліна вирвала перемогу у Путінцевої.

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