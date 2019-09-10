Українка покинула хардовий турнір у Китаї

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька невдало стартувала на турнірі Jiangxi Open у китайському Наньчані.

У першому раунді українка не впоралася із хорваткою Яною Фетт - 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.

У стартовому сеті Завацька із двома брейками вийшла вперед - 4:2. Однак не змогла реалізувати свою перевагу. Фетт змогла відіграти три гейми поспіль, а у тай-брейку українка програла п'ять своїх подач і зробила три міні-брейка.

Завацька змогла відгратися у другому сеті, українка взяла три гейми на подачі суперниці. В свою чергу у вирішальнмоу третьому сеті українка не змогла скласти конкуренцію своїй суперниці.

JiangXi Open – International

Наньчан (Китай), хард

Призовий фонд - $250,000

Перше коло, 10 вересня

Катаріна Завацька - Яна Фетт 6:7(3), 6:2, 1:6

Раніше, Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї.

Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.