Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька невдало стартувала на турнірі Jiangxi Open у китайському Наньчані.
У першому раунді українка не впоралася із хорваткою Яною Фетт - 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.
У стартовому сеті Завацька із двома брейками вийшла вперед - 4:2. Однак не змогла реалізувати свою перевагу. Фетт змогла відіграти три гейми поспіль, а у тай-брейку українка програла п'ять своїх подач і зробила три міні-брейка.
Завацька змогла відгратися у другому сеті, українка взяла три гейми на подачі суперниці. В свою чергу у вирішальнмоу третьому сеті українка не змогла скласти конкуренцію своїй суперниці.
Катаріна Завацька - Яна Фетт 6:7(3), 6:2, 1:6
Раніше, Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї.
Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.