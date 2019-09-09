Кіченок вийшла до основної сітки турніру в Ізраїлі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до основної сітки хардового турніру у ізраїльському Мейтарі.
У фіналі кваліфікації українка перемогла Сару-Ребекку Секулік з Німеччини.
Meitar Open 2019 in memory of Liad LAVI
Мейтар (Ізраїль), хард
Призовий фонд - $ 60,000
Фінал кваліфікації, 09 вересня
Надія Кіченок (Україна) - Сара-Ребекка Секулік (Німеччина) 4:6, 6:2, 10:7
Раніше, у півфіналі кваліфікації Надія переграла Юнес.
Нагадаємо, Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї.