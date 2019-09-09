Українка має шанс потрапити у основну сітку змагань

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла у фінал кваліфікації хардового турніру у ізраїльському Мейтарі.

У півфіналі кваліфікації українка перемогла місцеву тенісистку Юнес Крістін 6:0, 6:2.

За вихід у основну сітку змагань Кіченок змагатиметься із Сарою-Ребеккою Секулік з Німеччини.

Meitar Open 2019 in memory of Liad LAVI

Мейтар (Ізраїль), хард

Призовий фонд - $ 60,000

Півфінал кваліфікації, 09 вересня

Надія Кіченок - Крістін Юнес 6:0, 6:2

Раніше, Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї.

Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.