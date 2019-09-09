Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла у фінал кваліфікації хардового турніру у ізраїльському Мейтарі.
У півфіналі кваліфікації українка перемогла місцеву тенісистку Юнес Крістін 6:0, 6:2.
За вихід у основну сітку змагань Кіченок змагатиметься із Сарою-Ребеккою Секулік з Німеччини.
Meitar Open 2019 in memory of Liad LAVI
Мейтар (Ізраїль), хард
Призовий фонд - $ 60,000
Півфінал кваліфікації, 09 вересня
Надія Кіченок - Крістін Юнес 6:0, 6:2
Раніше, Козлова успішно стартувала на турнірі у Китаї.
Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.