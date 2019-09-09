Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка світу Рафаель Надаль у фіналі US Open обіграв росіянина Даніїла Медведєва.
Іспанець захопив лідерство на початку матчу та зміг виграти два сети і лідирував із брейком 3:2 у третій партії. Однак подати на матч при рахунку 5:2 іспанець не зміг, після чого Медведєв на своїй подачі відіграв два матчболи.
Матч тривав 4 години та 49 хвилин. Надаль записав до свого активу 5 подач на виліт, допустив 5 подвійних помилках (14/4 у Медведєва). Також іспанець реалізував 6 з 21 шансу зробити брейк, а Медведєв - 5 з 15.
Рафаель Надаль – Даніїл Медведєв 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.
Раніше, Вільямс-молодша перемогла українку Еліну Світоліну (5).