Іспанець взяв четвертий титул Відкритого чемпіонату США в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Рафаель Надаль у фіналі US Open обіграв росіянина Даніїла Медведєва.

Іспанець захопив лідерство на початку матчу та зміг виграти два сети і лідирував із брейком 3:2 у третій партії. Однак подати на матч при рахунку 5:2 іспанець не зміг, після чого Медведєв на своїй подачі відіграв два матчболи.

Матч тривав 4 години та 49 хвилин. Надаль записав до свого активу 5 подач на виліт, допустив 5 подвійних помилках (14/4 у Медведєва). Також іспанець реалізував 6 з 21 шансу зробити брейк, а Медведєв - 5 з 15.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк (США), хард

Призовий фонд - $ 50,400,000

Фінал, 8 вересня

Рафаель Надаль – Даніїл Медведєв 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4

Нагадаємо, Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.

Раніше, Вільямс-молодша перемогла українку Еліну Світоліну (5).