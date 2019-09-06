Світоліна поступилася Вільямс у півфіналі US Open

Матч тривав два сети

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися у фінал жіночого одиночного розряду US Open. В 1/2 фіналу перша ракетка України у двох сетах поступилася американці Серені Вільямс.

Півфінальне протистояння тривало 1 годину і 10 хвилин. На старті поєдинку українка не скористалася 3 шансами на брейк, після чого з 40-0 втратила свою подачу. До кінця партії взяти гейм на подачі суперниці нікому не вдалося:

Свій стартовий гейм в другому сеті українка захистила всуху і далі 6 геймів у свій актив записав американка, реалізувавши другий матчбол.

На рахунку Еліни Світоліної 5 ейсів при 4 подвійних помилках (6/1 у Серени Вільямс), 17 невимушених помилок і 11 Віннер (20/34 у американки). Світоліна не реалізували жодного з 6 брейкпойнтів, а Вільямс взяла 4 з 8.

Варто відзначити, що попри поразку Світоліна підніметься на третю сходинку світового рейтингу.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк (США), хард

Призовий фонд - $ 26 758 750

1/2 фіналу, 6 вересня

Серена Вільямс (8, США) - Еліна Світоліна (5, Україна) 6:3, 6:1