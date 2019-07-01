Світоліна: Я можу добре грати на траві

Перша ракетка України Еліна Світоліна готова показати хорошу гру на Вімблдоні.

Про це сказала сама тенісистка.

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"Минулого року я виступила на Вімблдоні не дуже добре, але за рік до цього показала відмінний результат. Думаю, я можу відмінно грати на траві. Мені просто потрібно бути дійсно була сфокусована на тому, що я повинна робити на корті. Для мене дуже важливо концентруватися на кожному матчі і не забігати наперед", - сказала Світоліна.