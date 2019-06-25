Суперницею українки була шведка Ребекка Петерсон

Друга ракетка України Леся Цуренко поступилася у другому раунді Nature Valley International шведці Ребецці Петерсон.

По ходу першого сету Цуренко вела 5-2, але потім програла чотири гейми поспіль. На тай-брейку вже українка поступалася 2-5, зрівняла рахунок (6-6), після чого упустила очко на своїй подачі.

Петерсон вийшла в лідери з брейком на старті другої партії (3-1), дівчата по два рази обмінялися брейками, а при рахунку 5-4 шведка успішно подала на матч.

Nature Valley International - Premier

Істборн, Великобританія

Жінки, трава

Призовий фонд $998,712

Друге коло

Леся Цуренко - Ребекка Петерсон 0:2 (6:7(6), 4:6)

Нагадаємо, сьогодні Цуренко переграла Заріну Діяс.

Раніше Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.