Визначився переможець турніру в Істборні

Чеська тенісистка Кароліна Плішкова перемогла на турніру в Істборні.

У фіналі 27-річна Плішкова легко перемогла Анжелік Кербер із Німеччини – 6:1, 6:4.

Матч тривав1 годину і 13 хвилин. За цей час Плішкова виконала 7 подач навиліт, допустила 1 подвійну помилку і виграла 4 гейми на прийомі. Її суперниця зробила 3 ейси, тричі помилилася при введенні м'яча в гру та виграла 1 гейм на прийомі.

Nature Valley International - Premier

Істборн, Великобританія

Жінки, трава

Призовий фонд $998,712

Фінал

Кароліна Плішкова - Анжелік Кербер 6:1, 6:4.

Нагадаємо, Цуренко поступилася у другому колі турніру в Істборні.

Раніше Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.