У другому колі кваліфікації Вімблдон український тенісист Ілля Марченко поступився угорцю Аттілу Балашу.

Тенісист поділився враженнями від поразки.

"Я до сих пір не розумію, що сталося. Начебто контролював весь поєдинок. Але дозволив йому повернутися, чи не подавши перший раз на матч при 5: 2 ... Як так вийшло, що з двома матчбол при 5: 4 40-15, я в підсумку поступився - просто не знаю", - сказав Марченко.

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"Потім він вже заграв в той теніс, в який я не хотів йому давати грати. Знову загнав себе в таку яму, з якої не знаю, як буду вибиратися. Єдиний плюс - я грав набагато краще, ніж останні півроку, і сьогодні мене зовсім не турбувало плече", - підсумував українець.