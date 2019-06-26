Гаель зрадів цьому факту

Еліна Світоліна відновила стосунки з французьким тенісистом Гаель Монфісом.

Про це пара оголосила у відновленому Instagram-акаунті.

Видалення якого стало однією з причин для появи чуток про розставання пари.

"Ми сперечаємося, ми сміємося, ми любимо - це про нас", - йдеться в описі під роликом з Монфісом в головній ролі.

Нагадаємо, Світоліна вилетіла з турніру в Істборні, де в першому матчі поступилася француженці Алізе Корне.

Перша ракетка України заявлена в основну сітку Вімблдону, який стартує в Лондоні наступного тижня.

Джерело - Чемпіон.