Еліна Світоліна відновила стосунки з французьким тенісистом Гаель Монфісом.
Про це пара оголосила у відновленому Instagram-акаунті.
Видалення якого стало однією з причин для появи чуток про розставання пари.
"Ми сперечаємося, ми сміємося, ми любимо - це про нас", - йдеться в описі під роликом з Монфісом в головній ролі.
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We fight, We kiss, We hug, We text, We talk, We argue, We laugh, We love... That’s us 🧩🧩
Нагадаємо, Світоліна вилетіла з турніру в Істборні, де в першому матчі поступилася француженці Алізе Корне.
Перша ракетка України заявлена в основну сітку Вімблдону, який стартує в Лондоні наступного тижня.
Джерело - Чемпіон.