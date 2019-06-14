Світоліна та Монфіс більше не пара

Відносини між тенісистами протримались менше року

Українка Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс, що зустрічалися з початку цього року, розлучилися.

Про це повідомляє французьке видання We Love Tennis.

Раніше пара видалила спільний рахунок в інстаграмі. Крім того, Світоліна видалила майже всі спільні фото зі свого інстаграма.

Наступного тижня перша ракетка України виступить на турнірі WTA в Бірмінгемі.

Раніше Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Світоліна піднялася в рейтингу WTA після провального виступу на Ролан Гаррос.

Джерело - We Love Tennis.