Світоліна та Монфіс більше не пара

Українка Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс, що зустрічалися з початку цього року, розлучилися.
Про це повідомляє французьке видання We Love Tennis.
Раніше пара видалила спільний рахунок в інстаграмі. Крім того, Світоліна видалила майже всі спільні фото зі свого інстаграма.
Наступного тижня перша ракетка України виступить на турнірі WTA в Бірмінгемі.
Раніше Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.
Нагадаємо, Світоліна піднялася в рейтингу WTA після провального виступу на Ролан Гаррос.
Джерело - We Love Tennis.