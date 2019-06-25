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Надаль розкритикував організаторів Вімблдону

Сьогодні 12:17 393 0
Рафаель Надаль прокоментував проведення Вімблдону
Надаль розкритикував організаторів Вімблдону

На Вімблдоні не поважають статус тенісиста, який він заробляв протягом сезону.

Про це розповів другий номер світового рейтингу Рафаель Надаль.

"Вімблдон - єдиний турнір, на якому організатори роблять з посівом все, що хочуть. Чи буду я другим або третім номером посіву, не важливо. Я в будь-якому випадку повинен грати якомога краще і боротися за перемогу в кожному матчі.

Але те, що на Вімблдоні так роблять із посівом, не здається мені правильним. І не тільки мені, інші гравці теж так думають. Тут не поважають статус, який гравці заробили по ходу сезону", - розповів Надаль.

Раніше, став відомий рейтинг АТР.

Нагадаємо, Рафаель Надаль виграв Ролан Гаррос.

Джерело - xsport.ua.

#Надаль, #Вімблдон, #теніс
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