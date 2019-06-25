На Вімблдоні не поважають статус тенісиста, який він заробляв протягом сезону.
Про це розповів другий номер світового рейтингу Рафаель Надаль.
"Вімблдон - єдиний турнір, на якому організатори роблять з посівом все, що хочуть. Чи буду я другим або третім номером посіву, не важливо. Я в будь-якому випадку повинен грати якомога краще і боротися за перемогу в кожному матчі.
Але те, що на Вімблдоні так роблять із посівом, не здається мені правильним. І не тільки мені, інші гравці теж так думають. Тут не поважають статус, який гравці заробили по ходу сезону", - розповів Надаль.
Раніше, став відомий рейтинг АТР.
Нагадаємо, Рафаель Надаль виграв Ролан Гаррос.
Джерело - xsport.ua.