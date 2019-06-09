Надаль виграв Ролан Гаррос

Іспанець Рафаель Надаль у фіналі переміг австрійця Домініка Тіма та став переможцем Відкритого чемпіонату Франції.

Матч тривав 3 години та 4 хвилини. У фіналі Надаль повністю домінував на корті та віддав супернику лише один сет.

Відзначимо, що для 33-річного іспанця цей тріумф став 12-м на французькому ґрунті.

АТР - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Чоловіки

Фінал

Рафаель Надаль — Домінік Тім 3:1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1)

Раніше, Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал.

Джерело - Чемпіон.