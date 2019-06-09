Надаль виграв Ролан Гаррос

Іспанець Рафаель Надаль у фіналі переміг австрійця Домініка Тіма та став переможцем Відкритого чемпіонату Франції.
Матч тривав 3 години та 4 хвилини. У фіналі Надаль повністю домінував на корті та віддав супернику лише один сет.
Відзначимо, що для 33-річного іспанця цей тріумф став 12-м на французькому ґрунті.
АТР - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Чоловіки
Фінал
Рафаель Надаль — Домінік Тім 3:1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1)
Раніше, Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос.
Нагадаємо, Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал.
Джерело - Чемпіон.