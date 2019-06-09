Надаль виграв Ролан Гаррос

Мій профіль
Португалія - Нідерланди: ОНЛАЙН
Сьогодні 21:30 425
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія
Сьогодні 20:21 245
Надаль — Тім: онлайн трансляція фінального матчу Ролан Гаррос
Сьогодні 15:55 666
Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй
Сьогодні 15:11 364
Опитування. Португалія - Нідерланди: хто стане переможцем Ліги Націй
Сьогодні 12:06 409
Барті - Вондроушова: огляд фінального матчу Ролан Гаррос
Сьогодні 11:11 256
Сільський клуб гратиме в УПЛ
Сьогодні 10:55 1456
Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Сьогодні 06:48 692
Туреччина здолала Францію, Італія розгромила Грецію. Результати матчів 3 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:45 1535
Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос
Вчора 19:58 753
Навколо спорту
Блоги
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1027
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1063
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:08 843
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:54 831
Все дуже серйозно. Неймар показав травму ноги у Instagram
Все дуже серйозно. Неймар показав травму ноги у Instagram Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:28 517
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:33 Футбол Джампаоло очолить Мілан 194
21:30 Футбол Португалія - Нідерланди: ОНЛАЙН 425
21:13 Футбол Португалія – Нідерланди: Роналду та де Лігт у старті 336
21:02 Шахи Українське дербі сестер Музичук завершилось нічиєю 333
20:45 Футбол Шевченко назвав причину відсутності Зозулі 516
20:27 Футбол Тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону збірної України 483
20:21 Футбол Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія 245
20:08 Футбол Все одно хто заб’є, потрібна перемога – Яремчук 315
19:48 Футбол Караваєв може перейти в Генк 435
19:22 Теніс Надаль виграв Ролан Гаррос 422
19:01 Футбол Англія виграла матч за третє місце у Лізі націй 428
18:44 Футбол Нас чекає складна гра – Шевченко 402
18:30 Футбол Збірна України залишились без двох гравців 679
18:19 Блог Вчинок дня: Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника 479
18:11 Футбол Рома може підписати Степаненка 450
18:07 Блог Шовковського не відпускають ворота 472
17:50 Футбол Ми можемо увійти в історію – Блінд 400
17:30 Футбол Дедечко перебрався в клуб РПЛ 624
17:13 Бокс Усик може провести бій із камерунцем 480
16:59 Футбол Україна порушила закон – президент федерації футболу Люксембургу 977
16:35 Футбол Руні: Сульшер має створити свою команду 284
16:15 ММА Фергюсон кинув виклик Нурмагомедову та Мак-Грегору 309
15:55 Теніс Надаль — Тім: онлайн трансляція фінального матчу Ролан Гаррос 666
15:35 Теніс Бабош і Младенович тріумфували в парному розряді Ролан Гаррос 356
15:11 Футбол Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй 364

Надаль виграв Ролан Гаррос

Сьогодні 19:22 422 0
Надаль виграв Ролан Гаррос

Іспанець Рафаель Надаль у фіналі переміг австрійця Домініка Тіма та став переможцем Відкритого чемпіонату Франції.

Матч тривав 3 години та 4 хвилини. У фіналі Надаль повністю домінував на корті та віддав супернику лише один сет.

Відзначимо, що для 33-річного іспанця цей тріумф став 12-м на французькому ґрунті.

АТР - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Чоловіки

Фінал

Рафаель Надаль — Домінік Тім 3:1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1)

Раніше, Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал.

Джерело - Чемпіон.

#Надаль, #Тім, #Ролан Гаррос
Коментарі ()