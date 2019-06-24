У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій

Українець знаходиться на 139 сходинці

Топ 10 світового чоловічого тенісу не зазнав змін за результатами минулого тижня.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Новак Джокович лідирує в рейтингу зі значним відривом по очках, далі йдуть Надаль і Федерер.

Українець Стаховський втратив 16 позицій і знаходиться на 139 сходинці оновленого рейтингу.

Рейтинг ATP

24 червня 2019

1 (1) Новак Джокович (Сербія) - 12415

2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) - 7945

3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) - 6620

4 (4) Домінік Тім (Австрія) - 4595

5 (5) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4405

6 (6) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4215

7 (7) Кеї Нісікорі (Японія) - 4040

8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3610

9 (9) Карен Хачанов (Росія) - 2980

10 (10) Фабіо Фоньїні (Італія) - 2785

11 (12) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 2740

139 (123) Сергій Стаховський (Україна) - 416

Раніше повідомлялося, що у матчі Стаховський - Ербер болбой залишив корт в інвалідному візку. Ербер, який обіграв Стаховського в трьох сетах, подарував болбою на пам'ять свою бандану.

Джерело - Чемпіон.