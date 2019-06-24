Мій профіль
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Вчора 18:41 2136
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
Сьогодні 15:24 132
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 22:55 882
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
Вчора 22:44 852
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Вчора 20:30 1604
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Вчора 15:55 1716
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Вчора 15:26 1700
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Вчора 12:55 521
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Вчора 11:55 2149
Караваєв стане гравцем Динамо
Вчора 11:25 1843
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Голкіпер залишив Динамо та буде виступати на Кіпрі 312
15:43 Інше Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців 154
15:33 Легка атлетика Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську 307
15:24 Блог Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію" 132
15:21 Футбол Де Россі може залишитися в Італії 292
15:14 Блог Найфутбольніший з дитинства: Мессі святкує день народження 451
15:08 Футбол Сідклей повернеться до Динамо 384
14:53 Теніс У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій 257
14:39 Футбол Динамо оголосило про оренду Булеци в Дніпро-1 274
14:30 Теніс Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні 296
14:20 Навколо спорту Дикие символы и линии выплат в онлайн слотах 94
14:10 Футбол Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі 227
14:08 Блог Зінченко з коханою засвітилися в Голлівуді 661
14:03 Блог Емоції гравців Мальорки після неймовірного камбеку з Депортіво 361
13:54 Футбол Динамо підписало новий контракт з Булецою 447
13:37 Футбол Київ претендує на проведення чемпіонату світу з міні-футболу 375
13:14 Футбол Голкіпер Брайтона: Дякую Реалу, що Азар залишив АПЛ 378
13:10 Футбол Рейна може перейти до Ювентусу 327
12:46 Футбол Львів подовжив контракт з капітаном команди 365
12:21 Футбол Барселона зацікавилася півзахисником Динамо 1393
12:05 Футбол Єзерський: Збірна України має хороші шанси виграти свою групу 718
11:52 Футбол Шахтар відправився на перший збір до Німеччини 454
11:35 Футбол Динамо розпочало підготовку до наступного сезону 914
11:21 Футбол Шахтар зіграє з чемпіоном Кіпру на зборі в Австрії 392
11:06 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA 679

У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій

Сьогодні 14:53 257 0
Українець знаходиться на 139 сходинці
У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій

Топ 10 світового чоловічого тенісу не зазнав змін за результатами минулого тижня.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Новак Джокович лідирує в рейтингу зі значним відривом по очках, далі йдуть Надаль і Федерер.

Українець Стаховський втратив 16 позицій і знаходиться на 139 сходинці оновленого рейтингу.

Рейтинг ATP

24 червня 2019

1 (1) Новак Джокович (Сербія) - 12415

2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) -  7945

3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) - 6620

4 (4) Домінік Тім (Австрія) - 4595

5 (5) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4405

6 (6) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4215

7 (7) Кеї Нісікорі (Японія) - 4040

8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3610

9 (9) Карен Хачанов (Росія) - 2980

10 (10) Фабіо Фоньїні (Італія) - 2785

11 (12) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 2740

139 (123) Сергій Стаховський (Україна) - 416

Раніше повідомлялося, що у матчі Стаховський - Ербер болбой залишив корт в інвалідному візку.  Ербер, який обіграв Стаховського в трьох сетах, подарував болбою на пам'ять свою бандану.

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #АТР
Коментарі ()