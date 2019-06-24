У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій

Топ 10 світового чоловічого тенісу не зазнав змін за результатами минулого тижня.
Про це повідомляє офіційний сайт ATP.
Новак Джокович лідирує в рейтингу зі значним відривом по очках, далі йдуть Надаль і Федерер.
Українець Стаховський втратив 16 позицій і знаходиться на 139 сходинці оновленого рейтингу.
Рейтинг ATP
24 червня 2019
1 (1) Новак Джокович (Сербія) - 12415
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) - 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) - 6620
4 (4) Домінік Тім (Австрія) - 4595
5 (5) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4405
6 (6) Стефанос Ціціпас (Греція) - 4215
7 (7) Кеї Нісікорі (Японія) - 4040
8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3610
9 (9) Карен Хачанов (Росія) - 2980
10 (10) Фабіо Фоньїні (Італія) - 2785
11 (12) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 2740
139 (123) Сергій Стаховський (Україна) - 416
Раніше повідомлялося, що у матчі Стаховський - Ербер болбой залишив корт в інвалідному візку. Ербер, який обіграв Стаховського в трьох сетах, подарував болбою на пам'ять свою бандану.
Джерело - Чемпіон.