Стаховський: Я у хорошій формі

Перша ракетка України Сергій Стаховський почав показувати гарну гру.
Про це розповів сам тенісист.
"Що до нинішнього турніру, то я до Вімблдону підійшов у хорошій формі і нарешті почав грати. Добре виступив в Галле, показавши непоганий загальний рівень тенісу.
Єдине - в суботу я прихворів трішки, але ще є час підлікуватися, і до матчу другого кола, сподіваюся, все буде нормально", – розповів Стаховський.
Раніше, Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні.
Нагадаємо, у рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій.
Джерело - btu.org.ua.