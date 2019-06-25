Стаховський: Я у хорошій формі

Перша ракетка України Сергій Стаховський почав показувати гарну гру.

Про це розповів сам тенісист.

"Що до нинішнього турніру, то я до Вімблдону підійшов у хорошій формі і нарешті почав грати. Добре виступив в Галле, показавши непоганий загальний рівень тенісу.

Єдине - в суботу я прихворів трішки, але ще є час підлікуватися, і до матчу другого кола, сподіваюся, все буде нормально", – розповів Стаховський.