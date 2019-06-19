Болбой в матчі Стаховського і Ербера покинув корт в інвалідному візку.
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Хлопець послизнувся і пошкодив ногу під час поєдинку другого кола на турнірі в Німеччині. До болбоя викликали лікарів і надали першу допомогу.
Майданчик він зміг покинути тільки на інвалідному візку. Уже після матчу прес-служба повідомила, що хлопець почувається краще. Ербер, який обіграв Стаховського в трьох сетах, подарував болбою на пам'ять свою бандану.
Джерело - Чемпіон.