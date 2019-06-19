Стаховський у трьох сетах поступився Ерберу

121-й номер світового рейтингу Сергій Стаховський не зумів подолати бар'єр 1/8 фіналу на турнірі АТР 500 в Галле, програвши П'єру-Південь Ербер з Франції.
2-годинний матч завершився з рахунком 6:2, 6:7 (2), 4:6.
ATP - Tour 500. Призовий фонд - $1,836,660
Галле. Німеччина
Чоловіки. Трава
1/8 фіналу. 19 червня
Сергій Стаховський - П'єр Ербер 6:2, 6:7 (2), 4:6
Нагадаємо, Стаховський переміг німця на турнірі у Галле
Натомість, Калініна впевнено переграла росіянку на турнірі в Чехії.
Джерело - Чемпіон.