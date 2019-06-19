Стаховський у трьох сетах поступився Ерберу

Українець виграв першу партію

121-й номер світового рейтингу Сергій Стаховський не зумів подолати бар'єр 1/8 фіналу на турнірі АТР 500 в Галле, програвши П'єру-Південь Ербер з Франції.

2-годинний матч завершився з рахунком 6:2, 6:7 (2), 4:6.

ATP - Tour 500. Призовий фонд - $1,836,660

Галле. Німеччина

Чоловіки. Трава

1/8 фіналу. 19 червня

Сергій Стаховський - П'єр Ербер 6:2, 6:7 (2), 4:6

Нагадаємо, Стаховський переміг німця на турнірі у Галле

Натомість, Калініна впевнено переграла росіянку на турнірі в Чехії.

Джерело - Чемпіон.