Федерер виграв турнір в німецькому Галле

Роджер Федерер виграв турнір ATP в німецькому Галле.
У фінальному матчі знаменитий швейцарець обіграв бельгійця Давіда Гоффена у двох сетах, на що йому потрібні були 1 годину і 25 хвилин.
За цей час Роджер подав 7 ейсів, зробив подвійну помилку і реалізував 3 з 6 брейків. Таким чином, 37-річний тенісист завоював свій десятий трофей на кортах Галле.
ATP - Tour 500. Призовий фонд - 1 млн 836,66 тис.
Галле. Німеччина
Чоловіки. Трава
Фінал. 23 червня
Роджер Федерер - Давід Гоффен 7:6(2), 6:1
На шляху до фіналу Федерер обіграв Джона Міллмана, Жо-Вільфріда Цонга, Роберто Баутіста-Агути і П'єра-Півдня Ербер.
Нагадаємо, Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал Роллан Гаррос.
Також, Федерер переграв хлопця Світоліної і здобув ювілейну перемогу.
Джерело - Чемпіон.