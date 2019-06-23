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Федерер виграв турнір в німецькому Галле

Сьогодні 16:15 409 0
10-й титул швейцарської легенди на німецькому турнірі
Федерер виграв турнір в німецькому Галле

Роджер Федерер виграв турнір ATP в німецькому Галле.

У фінальному матчі знаменитий швейцарець обіграв бельгійця Давіда Гоффена у двох сетах, на що йому потрібні були 1 годину і 25 хвилин.

За цей час Роджер подав 7 ейсів, зробив подвійну помилку і реалізував 3 з 6 брейків. Таким чином, 37-річний тенісист завоював свій десятий трофей на кортах Галле.

ATP - Tour 500. Призовий фонд - 1 млн 836,66 тис.
Галле. Німеччина
Чоловіки. Трава
Фінал. 23 червня
Роджер Федерер - Давід Гоффен 7:6(2), 6:1

На шляху до фіналу Федерер обіграв Джона Міллмана, Жо-Вільфріда Цонга, Роберто Баутіста-Агути і П'єра-Півдня Ербер.

Нагадаємо, Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал Роллан Гаррос.

Також, Федерер переграв хлопця Світоліної і здобув ювілейну перемогу.

Джерело - Чемпіон.

#Федерер, #Галле, #турнір, #фінал
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