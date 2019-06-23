Австралійка стане першою ракеткою світу

Австралійка очолить рейтинг

Ешлі Барті завдяки перемозі на турнірі в Бірмінгемі у понеділок стане першою ракеткою світу.

23-річна австралійка у фіналі турніру в Бірмінгемі обіграла Юлію Гергес - 6:3, 7:5.

Барті стане 27-ю першою ракеткою світу в історії жіночого рейтингу. Крім того, вона буде першою австралійської №1 з 1976 року, коли Івонн Гулагонг два тижні була лідером.

Барті розпочала сезон-2019 на 15-му рядку рейтингу, але після березневої перемоги в Майамі дебютувала в топ-10, а після червневого титулу на "Ролан Гаррос" - в топ-5.

Нагадаємо, що Ешлі Барті здолала чешку Маркету Вондроушову і стала новою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції.

Раніше повідомлялося, що Роджер Федерер виграв турнір ATP.

Джерело - ua.tribuna.