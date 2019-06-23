Австралійка стане першою ракеткою світу

Ешлі Барті завдяки перемозі на турнірі в Бірмінгемі у понеділок стане першою ракеткою світу.
23-річна австралійка у фіналі турніру в Бірмінгемі обіграла Юлію Гергес - 6:3, 7:5.
.@ashbar96 is the #NatureValleyClassic champion and will be crowned World No.1! 🏆— WTA (@WTA) 23 червня 2019 р.
Defeats Julia Gorges 6-3, 7-5! pic.twitter.com/hUel3jBl5D
Барті стане 27-ю першою ракеткою світу в історії жіночого рейтингу. Крім того, вона буде першою австралійської №1 з 1976 року, коли Івонн Гулагонг два тижні була лідером.
Барті розпочала сезон-2019 на 15-му рядку рейтингу, але після березневої перемоги в Майамі дебютувала в топ-10, а після червневого титулу на "Ролан Гаррос" - в топ-5.
Нагадаємо, що Ешлі Барті здолала чешку Маркету Вондроушову і стала новою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції.
Раніше повідомлялося, що Роджер Федерер виграв турнір ATP.
Джерело - ua.tribuna.