Австралійка стане першою ракеткою світу

Ешлі Барті завдяки перемозі на турнірі в Бірмінгемі у понеділок стане першою ракеткою світу.

23-річна австралійка у фіналі турніру в Бірмінгемі обіграла Юлію Гергес - 6:3, 7:5.

.@ashbar96 is the #NatureValleyClassic champion and will be crowned World No.1! 🏆



Defeats Julia Gorges 6-3, 7-5! pic.twitter.com/hUel3jBl5D