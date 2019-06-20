Калініна громить росіянку на турнірі у Чехії

Знову перемогла суперницю з Росії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено вийшла до чвертьфіналу великого турніру ITF у Чехії.

У матчі другого кола киянка, посіяна під третім номером, за 46 хвилин розправилася з представницею Росії Софією Лансере: 6-1 6-0.

Наступна суперниця Ангеліни визначиться в протистоянні між сербкою Деяною Раданович (8) і Лаурою-Іоаною Паар з Румунії.

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Старе-Сплави. Чехія

Жінки. Грунт

1/8 фіналу, 20 червня

Ангеліна Калініна - Софія Лансере - 6:1, 6:0

Нагадаємо, що Калініна у 1/16 фіналу здолала іншу росіянку Аншбу.

Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.

Джерело - tennisua.org.