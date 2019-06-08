Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі

У фінальному матчі парного розряду українка Ангеліна Калініа і Робін Андерсон з США поступилися іспансько-словацькому дуету Ребеці Масаровій і Ребеці Шрамковій 4:6, 6:3, 4-10.

Це був перший парний фінал для Калініної з лютого 2017 року, коли вона стала фіналісткою 25-тисячника в США.

В активі Ангеліни три парних титула ITF, останній з яких вона виграла саме з американкою в січні 2017 року.

ITF W60+H

Торунь, Польща

Призовий фонд $60,000

Відкриті корти, Ґрунт

Парний розряд. Жінки

Фінал

8 червня

Ангеліна Калініна/Робін Андерсон - Ребека Масарова/Ребека Шрамкова 1:2 (4:6, 6:3, 4-10)

Нагадаємо, Костюк пробилася у фінал турніру в Польщі.

Раніше, Костюк вибила українку Ангеліну Калініну.

Джерело - Чемпіон.