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Калініна впевнено переграла росіянку на турнірі в Чехії

Сьогодні 19:39 302 0
Наступною суперницею буде також тенісистка з Росії
Калініна впевнено переграла росіянку на турнірі в Чехії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна переможно стартувала на турнірі ITF в Чехії з призовим фондом в 60 тисяч доларів.

У дебютному матчі українка, посіяна під третім номером, здолала переможницю кваліфікації Аміну Аншбу з Росії.

W60 + H Stare Splavy - ITF World Tennis Tour. Призовий фонд - $ 60 000

Старе-Сплави. Чехія

Жінки. Грунт

1/16 фіналу, 19 червня

Ангеліна Калініна - Аміна Аншба - 6:4, 6:0

У наступному раунді Калініна змагатиметься проти ще однієї росіянки Софії Лансере.

Нагадаємо, Калініна виграла турнір у Чехії.

Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.

Джерело - Чемпіон.

#Калініна, #Аншба, #W60 + H Stare Splavy - ITF World Tennis Tour
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