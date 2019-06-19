Калініна впевнено переграла росіянку на турнірі в Чехії

Наступною суперницею буде також тенісистка з Росії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна переможно стартувала на турнірі ITF в Чехії з призовим фондом в 60 тисяч доларів.

У дебютному матчі українка, посіяна під третім номером, здолала переможницю кваліфікації Аміну Аншбу з Росії.

W60 + H Stare Splavy - ITF World Tennis Tour. Призовий фонд - $ 60 000

Старе-Сплави. Чехія

Жінки. Грунт

1/16 фіналу, 19 червня

Ангеліна Калініна - Аміна Аншба - 6:4, 6:0

У наступному раунді Калініна змагатиметься проти ще однієї росіянки Софії Лансере.

Нагадаємо, Калініна виграла турнір у Чехії.

Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.

Джерело - Чемпіон.