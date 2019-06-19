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Стаховський втратив гейм через подарований відеоповтор

Вчора 22:09 Valeriy Ruchka 400 0
Але сет залишився за українцем
Стаховський втратив гейм через подарований відеоповтор

Перша ракетка України Сергій Стаховський пожертвував своїм правом переглянути епізод за допомогою відеоповтору, коли його опонент П'єр-Південь Ербер використовував свої спроби.

  Актуально: Стаховський у трьох сетах поступився Ерберу 

За рахунку 1-5, 40-30 в першій партії матчу другого кола на турнірі в Галле суддя зафіксував "аут" на подачі француза. Ербер був не згоден з рішенням арбітра, проте на той час він уже витратив всі три спроби взяти "челендж" в цьому сеті.

Ціною такого прохання став відданий гейм на користь 28-річного француза.

Джерело - Чемпіон.

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