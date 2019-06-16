Українська тенісистка Ангеліна Калініна (145) здобула перший титул у сезоні.
У фінальному матчі Калініна перемогла свою суперницю Єліціу Костову з Болгарії – 6:1, 4:6, 6:1.
Матч тривав 2 години та 18 хвилин. Протягом цього часу українка здійснила одну подачу на виліт, виграла 8 геймів на прийомі та допустила 3 подвійні помилки.
Пршеров, Чехія
Призовий фонд $25,000
Одиночний розряд. Жінки
Фінал
Ангеліна Калініна - Єліца Костова - 6:1, 4:6, 6:1.
Нагадаємо, Калініна пробилася у фінал турніру в Чехії.
Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.
Джерело - Чемпіон.