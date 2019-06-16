Українська тенісистка переконливо перемогла у фіналі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (145) здобула перший титул у сезоні.

У фінальному матчі Калініна перемогла свою суперницю Єліціу Костову з Болгарії – 6:1, 4:6, 6:1.

Матч тривав 2 години та 18 хвилин. Протягом цього часу українка здійснила одну подачу на виліт, виграла 8 геймів на прийомі та допустила 3 подвійні помилки.

Пршеров, Чехія

Призовий фонд $25,000

Одиночний розряд. Жінки

Фінал

Ангеліна Калініна - Єліца Костова - 6:1, 4:6, 6:1.

Нагадаємо, Калініна пробилася у фінал турніру в Чехії.

Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.

Джерело - Чемпіон.