Організатори US Open планують дозволити гравцям радитися з тренерами під час матчів.
Про це повідомляє telegraph.
За планом турніру, тенісисти зможуть спілкуватися з сидячими на трибунах тренерами між розіграшами
Експеримент планується провести вже цього року в матчах основних сіток одиночного розряду.
Минулого року в жіночому фіналі відбувся скандал за участю Серени Вільямс, який був запущений попередженням за коучинг.
Нагадаємо, Калініна виграла турнір у Чехії.
Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.
Джерело - telegraph.