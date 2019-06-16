Експеримент планується провести вже цього року

Організатори US Open планують дозволити гравцям радитися з тренерами під час матчів.

Про це повідомляє telegraph.

За планом турніру, тенісисти зможуть спілкуватися з сидячими на трибунах тренерами між розіграшами

Експеримент планується провести вже цього року в матчах основних сіток одиночного розряду.

Минулого року в жіночому фіналі відбувся скандал за участю Серени Вільямс, який був запущений попередженням за коучинг.

Нагадаємо, Калініна виграла турнір у Чехії.

Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.

Джерело - telegraph.