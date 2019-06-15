Калініна пробилася у фінал турніру в Чехії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (145) зіграє у фіналі турніру у Пршерові.
У півфіналі Калініна перемогла свою суперницю Міріам Булгару із Румунії.
У фінальному матчі українка зіграє із з п'ятою сіяною Єліцою Костовою з Болгарії або Амандою Каррерас з Великобританії.
Пршеров, Чехія
Призовий фонд $25,000
Одиночний розряд. Жінки
Півфінал
Ангеліна Калініна - Міріам Булгару - 3:6, 6:2, 6:3
Нагадаємо, Цуренко програла в півфіналі парного турніру в Гертогенбосі.
Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.
Джерело - Чемпіон.