Калініна пробилася у фінал турніру в Чехії

Українська тенісистка зіграє у фіналі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (145) зіграє у фіналі турніру у Пршерові.

У півфіналі Калініна перемогла свою суперницю Міріам Булгару із Румунії.

У фінальному матчі українка зіграє із з п'ятою сіяною Єліцою Костовою з Болгарії або Амандою Каррерас з Великобританії.

Пршеров, Чехія

Призовий фонд $25,000

Одиночний розряд. Жінки

Півфінал

Ангеліна Калініна - Міріам Булгару - 3:6, 6:2, 6:3

Нагадаємо, Цуренко програла в півфіналі парного турніру в Гертогенбосі.

Раніше, Калініна поступилася в фіналі парного розряду турніру в Польщі.

Джерело - Чемпіон.