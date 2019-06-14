Цуренко програла в півфіналі парного турніру в Гертогенбосі

Дуету не вдалося реалізувати два матчболи

Українська тенісистка Леся Цуренко в тандемі з китаянкою Яфань Ван не зуміла пробитися до фіналу парного турніру WTA в голландському Гертогенбосі.

У півфіналі українсько-китайська пара в трьох сетах поступилася четвертим сіяним - японці Сюко Аоямі і сербці Олександрі Крунич. Зустріч тривала 1 годину і 30 хвилин.

У першому сеті Цуренко і Ван віддали суперницям три гейми на своїй подачі та поступилися 3:6. У другій партії українсько-китайський дует переміг 6:3. У вирішальному сеті Леся і Яфань не зуміли реалізувати два матчболи та покинули турнір, програвши 11:13.

Гертогенбос, Нідерланди

Призовий фонд $250,000

Парний розряд. Жінки

Півфінал

Леся Цуренко/Ван Яфань (Україна/Китай) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Японія/Сербія, 4) 3:6, 6:3, 11:13

Раніше Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос поступившись Симоні Халеп.

Також у минулому матчі турніру в Нідерландах українська тенісистка перемогла Плішкову.

Джерело - Чемпіон.