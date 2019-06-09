Костюк програла у фіналі ITF в Торуні

Українська тенісистка Марта Костюк без шансів поступилася у фінальному матчі турніру ITF в польському Торуні.
16-річна українка програла 22-річній тенісистці зі Словаччини Ребеці Шрамковій у двох сетах.
Гра тривала всього лише 56 хвилин, за які Костюк вдалося взяти 3 гейми - 1:6, 2:6. Відзначимо, що в першому сеті українка програла чотири гейми на власній подачі.
ITF W60+H
Торунь, Польща
Призовий фонд $60,000
Відкриті корти, Ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Фінал
9 червня
Марта Костюк – Ребека Шрамкова 1:6, 2:6
Раніше, Костюк вибила українку Ангеліну Калініну.
Нагадаємо, Стаховський пробився у фінал кваліфікації в Штутгарті.
Джерело - Чемпіон.