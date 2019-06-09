Костюк програла у фіналі ITF в Торуні

Українська тенісистка Марта Костюк без шансів поступилася у фінальному матчі турніру ITF в польському Торуні.

16-річна українка програла 22-річній тенісистці зі Словаччини Ребеці Шрамковій у двох сетах.

Гра тривала всього лише 56 хвилин, за які Костюк вдалося взяти 3 гейми - 1:6, 2:6. Відзначимо, що в першому сеті українка програла чотири гейми на власній подачі.

ITF W60+H

Торунь, Польща

Призовий фонд $60,000

Відкриті корти, Ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Фінал

9 червня

Марта Костюк – Ребека Шрамкова 1:6, 2:6

Раніше, Костюк вибила українку Ангеліну Калініну.

Нагадаємо, Стаховський пробився у фінал кваліфікації в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.