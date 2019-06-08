Стаховський пробився у фінал кваліфікації в Штутгарті

Український тенісист Сергій Стаховський здобув перемогу у першому раунді кваліфікації на турнірі Mercedes Cup.
Стаховський переграв іспанця Адріана Менендеса Масейраса. Матч тривав 80 хвилин.
Таким чином український тенісист пробився у фінал кваліфікації, де він зіграє із переможцем пари Брейден Шнур (Канада) – Віктор Галовіч (Хорватія).
ATP - Mercedes Cup
Штутгарт, Німеччина
Призовий фонд €630,8 тис
Кваліфікація
8 червня
Сергій Стаховський - Адріан Менендес Масейрас 6:3, 6:4
Нагадаємо, Стаховський вилетів із турніру у Великобританії.
Раніше, українець не зміг пробитися у фінал Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.