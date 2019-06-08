Стаховський пробився у фінал кваліфікації в Штутгарті

Український тенісист Сергій Стаховський здобув перемогу у першому раунді кваліфікації на турнірі Mercedes Cup.

Стаховський переграв іспанця Адріана Менендеса Масейраса. Матч тривав 80 хвилин.

Таким чином український тенісист пробився у фінал кваліфікації, де він зіграє із переможцем пари Брейден Шнур (Канада) – Віктор Галовіч (Хорватія).

ATP - Mercedes Cup

Штутгарт, Німеччина

Призовий фонд €630,8 тис

Кваліфікація

8 червня

Сергій Стаховський - Адріан Менендес Масейрас 6:3, 6:4

Нагадаємо, Стаховський вилетів із турніру у Великобританії.

Раніше, українець не зміг пробитися у фінал Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.