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Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня

Сьогодні 15:39 72 0
Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня
Марта Костюк

Сьогодні, 7 червня, у третьому колі турніру ITF у Польщі у матчі між українськими тенісистками Мартою Костюк та Ангеліною Калініною перемогу здобула перша. Рахунок зустрічі 1:6, 6:3, 6:3.

Зустріч тривала 2 години та 23 хвилини. 

ITF W60+H

Торунь, Польща

Призовий фонд $60,000

Відкриті корти, Ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

1/4 фіналу

7 червня

Марта Костюк – Ангеліна Калініна 1:6, 6:3, 6:3

Раніше повідомлялося, що Костюк виграла в Ормаечае у 1/8 турніру в Торуні.

Також Калініна перемогла у 1/8 турніру в Торуні.

Джерело - Чемпіон.

#Костюк, #Калініна
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