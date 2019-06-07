Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня

Сьогодні, 7 червня, у третьому колі турніру ITF у Польщі у матчі між українськими тенісистками Мартою Костюк та Ангеліною Калініною перемогу здобула перша. Рахунок зустрічі 1:6, 6:3, 6:3.

Зустріч тривала 2 години та 23 хвилини.

ITF W60+H

Торунь, Польща

Призовий фонд $60,000

Відкриті корти, Ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

1/4 фіналу

7 червня

Марта Костюк – Ангеліна Калініна 1:6, 6:3, 6:3

Раніше повідомлялося, що Костюк виграла в Ормаечае у 1/8 турніру в Торуні.

Також Калініна перемогла у 1/8 турніру в Торуні.

Джерело - Чемпіон.