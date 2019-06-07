Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня

Сьогодні, 7 червня, у третьому колі турніру ITF у Польщі у матчі між українськими тенісистками Мартою Костюк та Ангеліною Калініною перемогу здобула перша. Рахунок зустрічі 1:6, 6:3, 6:3.
Зустріч тривала 2 години та 23 хвилини.
ITF W60+H
Торунь, Польща
Призовий фонд $60,000
Відкриті корти, Ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
1/4 фіналу
7 червня
Марта Костюк – Ангеліна Калініна 1:6, 6:3, 6:3
Раніше повідомлялося, що Костюк виграла в Ормаечае у 1/8 турніру в Торуні.
Також Калініна перемогла у 1/8 турніру в Торуні.
Джерело - Чемпіон.